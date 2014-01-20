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دوريات خميس مشيط تضبط مصنع خمور تم تحويل مسبح فيه لصناعة المسكر

عُثر بداخله على 206 قوارير جاهزة للترويج و16 برميلاً سعة 1000 لتر

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط اليوم مصنعاً ينتج كميات كبيرة من العرق المسكر في الصناعية الجديدة، وقد حول مسبحاً في الموقع لصناعة الخمور.

حيث أشارت المصادر إلى أن دوريات الأمن تمكنت من الكشف عن مصنع للخمور بالصناعية الجديدة، وعثر بداخله على 206 قوارير مسكر جاهزة للترويج، و16 برميلاً سعة 1000 لتر، ومسبح حوله للخمور به ستة أطنان.

وأكدت المصادر أن الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وضابط خفر غرب الخميس استلموا الموقع وتم إتلاف المضبوطات، وتبين أن المضبوطات تعود لشخص كان قد ضبط قبل أيام بعد كمين محكم.

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دوريات خميس مشيط تضبط مصنع خمور تم تحويل مسبح فيه لصناعة المسكر
سبق

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط اليوم مصنعاً ينتج كميات كبيرة من العرق المسكر في الصناعية الجديدة، وقد حول مسبحاً في الموقع لصناعة الخمور.

حيث أشارت المصادر إلى أن دوريات الأمن تمكنت من الكشف عن مصنع للخمور بالصناعية الجديدة، وعثر بداخله على 206 قوارير مسكر جاهزة للترويج، و16 برميلاً سعة 1000 لتر، ومسبح حوله للخمور به ستة أطنان.

وأكدت المصادر أن الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وضابط خفر غرب الخميس استلموا الموقع وتم إتلاف المضبوطات، وتبين أن المضبوطات تعود لشخص كان قد ضبط قبل أيام بعد كمين محكم.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:55 AM

دوريات خميس مشيط تضبط مصنع خمور تم تحويل مسبح فيه لصناعة المسكر

عُثر بداخله على 206 قوارير جاهزة للترويج و16 برميلاً سعة 1000 لتر

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سعود الدعجاني - خميس مشيط
7
8,296

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط اليوم مصنعاً ينتج كميات كبيرة من العرق المسكر في الصناعية الجديدة، وقد حول مسبحاً في الموقع لصناعة الخمور.

حيث أشارت المصادر إلى أن دوريات الأمن تمكنت من الكشف عن مصنع للخمور بالصناعية الجديدة، وعثر بداخله على 206 قوارير مسكر جاهزة للترويج، و16 برميلاً سعة 1000 لتر، ومسبح حوله للخمور به ستة أطنان.

وأكدت المصادر أن الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وضابط خفر غرب الخميس استلموا الموقع وتم إتلاف المضبوطات، وتبين أن المضبوطات تعود لشخص كان قد ضبط قبل أيام بعد كمين محكم.

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