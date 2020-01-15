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اللقاء الأسبوعي.. أمير تبوك يلتقي الأهالي ويتطرّق إلى أهم موضوعات المنطقة

جلسة في القصر الحكومي ضمت مديري الإدارات مدنية وعسكرية ووكيل الإمارة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس؛ أهالي المنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير بالجميع، متطرقًا في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللقاء الأسبوعي.. أمير تبوك يلتقي الأهالي ويتطرّق إلى أهم موضوعات المنطقة
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس؛ أهالي المنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير بالجميع، متطرقًا في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
01:20 PM

اللقاء الأسبوعي.. أمير تبوك يلتقي الأهالي ويتطرّق إلى أهم موضوعات المنطقة

جلسة في القصر الحكومي ضمت مديري الإدارات مدنية وعسكرية ووكيل الإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس؛ أهالي المنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير بالجميع، متطرقًا في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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