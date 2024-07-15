"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
منطقة حائل
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-15
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:21 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.