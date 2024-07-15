النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:21 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
236

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,171
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة