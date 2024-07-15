"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏