النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب

المعجب: يأتي في إطار الدعم الرفيع بما يعزّز مبدأ الكفاية للاحتياجات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (318) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (318) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
11:30 AM

أمر ملكي.. ترقية 318 عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب

المعجب: يأتي في إطار الدعم الرفيع بما يعزّز مبدأ الكفاية للاحتياجات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
672

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (318) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,164

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة