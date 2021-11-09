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الهلال: "ماريغا" يشارك في التدريبات .. و"الشهراني و " سو" يواصلان التأهيل

فتح ملف النهائي الآسيوي

عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم؛ وذلك بعد أن أراحهم الجهاز الفني لمدة أربعة أيام تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية .

بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، فرض خلالها المدرب البرتغالي "جارديم" جملاً تكتيكية، اختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وشارك "موسى ماريغا" في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، فيما واصل "ياسر الشهراني وجانغ هيون سو" برنامجهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني.

يجري الفريق مساء يوم غد مراناً اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021م والمقررة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: "ماريغا" يشارك في التدريبات .. و"الشهراني و " سو" يواصلان التأهيل
سبق

عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم؛ وذلك بعد أن أراحهم الجهاز الفني لمدة أربعة أيام تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية .

بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، فرض خلالها المدرب البرتغالي "جارديم" جملاً تكتيكية، اختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وشارك "موسى ماريغا" في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، فيما واصل "ياسر الشهراني وجانغ هيون سو" برنامجهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني.

يجري الفريق مساء يوم غد مراناً اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021م والمقررة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:00 PM

الهلال: "ماريغا" يشارك في التدريبات .. و"الشهراني و " سو" يواصلان التأهيل

فتح ملف النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم؛ وذلك بعد أن أراحهم الجهاز الفني لمدة أربعة أيام تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية .

بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، فرض خلالها المدرب البرتغالي "جارديم" جملاً تكتيكية، اختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وشارك "موسى ماريغا" في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، فيما واصل "ياسر الشهراني وجانغ هيون سو" برنامجهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني.

يجري الفريق مساء يوم غد مراناً اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021م والمقررة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

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