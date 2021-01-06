صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "
خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق
وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.
وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.
وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.
صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-01-06
وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.
وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.
وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
04:12 PM
صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "
خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق
وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.
وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.
وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.