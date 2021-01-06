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صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "

خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق

وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.

وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.

وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "
سبق

وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.

وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.

وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
04:12 PM

صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "

خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
1,449

وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.

وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.

وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.

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