صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "

خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق

وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.

وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.

وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.