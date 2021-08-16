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لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

اختلفت ملابسها ما قبل وبعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية

لم يُحدث سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد مقاتلي حركة طالبان تأثيراً سياسياً فقط على المنطقة والعالم، بل أحدث تغييراً سريعاً في ملابس النساء، وهو ما انعكس جلياً على ما ارتدته مراسلة شبكة "CNN" الأمريكية ما قبل وبعد سقوط كابول.

وظهرت مراسلة الشبكة الأمريكية كلاريسا وارد، بعد سقوط العاصمة الأفغانية أثناء تغطيتها للأحداث في البلاد بعباءة سوداء، وغطاء مُحكم للرأس، فيما يظهر في خلفية الصورة مقاتلو الحركة مدججين بالأسلحة، وعلى النقيض ظهرت المراسلة الأمريكية قبل سقوط العاصمة بيوم واحد في شوارع المدينة كاشفة لشعرها، قبل أن يفرض مقاتلو الحركة كلمتهم، وهو ما اعتبره المغردون تغييراً اجتماعياً جذرياً يلوح في الآفق في البلد المضطرب.

وأثارت سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية ومعظم مناطق البلاد الكثير من القلق دولياً، وبين منظمات حقوق النساء، حيث عانت النساء الأفغانيات من اضطهاد شديد في الفترة التي حكمت فيها الحركة أفغانستان قبل الغزو الأمريكي في عام 2001م، حيث أجبرن على ارتداء ملابس معينة، كما تم تقييد فرص تعلمهن وعملهن، إلا أن المتحدث باسم الحركة أكد قبل أيام قليلة بأن حق المرأة في العمل والتعليم مكفول، بشرط ارتداء الحجاب، بقوله: "سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب".

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لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"
سبق

لم يُحدث سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد مقاتلي حركة طالبان تأثيراً سياسياً فقط على المنطقة والعالم، بل أحدث تغييراً سريعاً في ملابس النساء، وهو ما انعكس جلياً على ما ارتدته مراسلة شبكة "CNN" الأمريكية ما قبل وبعد سقوط كابول.

وظهرت مراسلة الشبكة الأمريكية كلاريسا وارد، بعد سقوط العاصمة الأفغانية أثناء تغطيتها للأحداث في البلاد بعباءة سوداء، وغطاء مُحكم للرأس، فيما يظهر في خلفية الصورة مقاتلو الحركة مدججين بالأسلحة، وعلى النقيض ظهرت المراسلة الأمريكية قبل سقوط العاصمة بيوم واحد في شوارع المدينة كاشفة لشعرها، قبل أن يفرض مقاتلو الحركة كلمتهم، وهو ما اعتبره المغردون تغييراً اجتماعياً جذرياً يلوح في الآفق في البلد المضطرب.

وأثارت سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية ومعظم مناطق البلاد الكثير من القلق دولياً، وبين منظمات حقوق النساء، حيث عانت النساء الأفغانيات من اضطهاد شديد في الفترة التي حكمت فيها الحركة أفغانستان قبل الغزو الأمريكي في عام 2001م، حيث أجبرن على ارتداء ملابس معينة، كما تم تقييد فرص تعلمهن وعملهن، إلا أن المتحدث باسم الحركة أكد قبل أيام قليلة بأن حق المرأة في العمل والتعليم مكفول، بشرط ارتداء الحجاب، بقوله: "سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب".

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
06:16 PM

لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر"

اختلفت ملابسها ما قبل وبعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
14
30,284

لم يُحدث سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد مقاتلي حركة طالبان تأثيراً سياسياً فقط على المنطقة والعالم، بل أحدث تغييراً سريعاً في ملابس النساء، وهو ما انعكس جلياً على ما ارتدته مراسلة شبكة "CNN" الأمريكية ما قبل وبعد سقوط كابول.

وظهرت مراسلة الشبكة الأمريكية كلاريسا وارد، بعد سقوط العاصمة الأفغانية أثناء تغطيتها للأحداث في البلاد بعباءة سوداء، وغطاء مُحكم للرأس، فيما يظهر في خلفية الصورة مقاتلو الحركة مدججين بالأسلحة، وعلى النقيض ظهرت المراسلة الأمريكية قبل سقوط العاصمة بيوم واحد في شوارع المدينة كاشفة لشعرها، قبل أن يفرض مقاتلو الحركة كلمتهم، وهو ما اعتبره المغردون تغييراً اجتماعياً جذرياً يلوح في الآفق في البلد المضطرب.

وأثارت سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية ومعظم مناطق البلاد الكثير من القلق دولياً، وبين منظمات حقوق النساء، حيث عانت النساء الأفغانيات من اضطهاد شديد في الفترة التي حكمت فيها الحركة أفغانستان قبل الغزو الأمريكي في عام 2001م، حيث أجبرن على ارتداء ملابس معينة، كما تم تقييد فرص تعلمهن وعملهن، إلا أن المتحدث باسم الحركة أكد قبل أيام قليلة بأن حق المرأة في العمل والتعليم مكفول، بشرط ارتداء الحجاب، بقوله: "سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب".

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