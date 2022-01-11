ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

ووثقت "سبق" عديداً من الصور والفيديو لتساقط البرد وهطول الأمطار وجريان بعض الأودية والشعاب.

شهدت محافظة الطائف بعد ظهر اليوم وتتواصل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية والطرق السريعة "السيل والرياض".

شاهد.. برد وهطولات غزيرة على الطائف و"المدني" يطلق تحذيراته متعب البقمي سبق 2022-01-11 شهدت محافظة الطائف بعد ظهر اليوم وتتواصل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية والطرق السريعة "السيل والرياض". ووثقت "سبق" عديداً من الصور والفيديو لتساقط البرد وهطول الأمطار وجريان بعض الأودية والشعاب. ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 01:46 PM

شاهد.. برد وهطولات غزيرة على الطائف و"المدني" يطلق تحذيراته شملت الأحياء السكنية وطرقاً سريعة وسالت إثرها أودية وشعاب





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شهدت محافظة الطائف بعد ظهر اليوم وتتواصل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية والطرق السريعة "السيل والرياض".

ووثقت "سبق" عديداً من الصور والفيديو لتساقط البرد وهطول الأمطار وجريان بعض الأودية والشعاب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.