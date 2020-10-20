العراق يسجل 3920 إصابة جديدة بـ"كورونا"

611 متعافيًا في باكستان والحصيلة 308,020

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 434598 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10366، فيما سُجلت 2602 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 366134 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58098؛ منهم 466 يرقدون في العناية المركزة.

من جهة أخرى سجلت باكستان 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 324077 حالة؛ منها 9384 حالة نشطة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه تم تسجيل 611 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 308020 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6673 حالة وفاة.