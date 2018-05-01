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بعد احتجازه ساعتين .. منع خطيب المسجد الأقصى من السفر لمدة شهر

عقب اعتقاله بالقرب من سور القدس التاريخىي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة شهر،

وذلك عقب اعتقاله من منزله بحي الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، وحولته للتحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنه وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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بعد احتجازه ساعتين .. منع خطيب المسجد الأقصى من السفر لمدة شهر
سبق

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة شهر،

وذلك عقب اعتقاله من منزله بحي الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، وحولته للتحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنه وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:46 PM

بعد احتجازه ساعتين .. منع خطيب المسجد الأقصى من السفر لمدة شهر

عقب اعتقاله بالقرب من سور القدس التاريخىي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة شهر،

وذلك عقب اعتقاله من منزله بحي الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، وحولته للتحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنه وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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