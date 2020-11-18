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بلدية جنوب جدة تزيل أسواراً ومباني مخالفة على 26 ألف م2

في إطار العمل على الارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة، والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع.

جاء ذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وشملت أعمال الإزالة، ثلاثة مبانٍ تحت الإنشاء، وستة أسوار، ومبنى تجاري غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً على تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها، من خلال تنفيذ جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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بلدية جنوب جدة تزيل أسواراً ومباني مخالفة على 26 ألف م2
سبق

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة، والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع.

جاء ذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وشملت أعمال الإزالة، ثلاثة مبانٍ تحت الإنشاء، وستة أسوار، ومبنى تجاري غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً على تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها، من خلال تنفيذ جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:43 PM

بلدية جنوب جدة تزيل أسواراً ومباني مخالفة على 26 ألف م2

في إطار العمل على الارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,373

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة، والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع.

جاء ذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وشملت أعمال الإزالة، ثلاثة مبانٍ تحت الإنشاء، وستة أسوار، ومبنى تجاري غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً على تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها، من خلال تنفيذ جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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