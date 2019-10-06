الهلال : صدارة بس .. الاتحاد (الجرح يتجدد) .. الأهلي بالوطني ثالثًا .. والنصر ثامنًا!

قبل توقف الدوري من أجل الأخضر .."سبق" تقلب أوراق الجولة السادسة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بل إن رباعيته التي دك بها مرمى الاتفاق في هذه الجولة ضاعفت جراح (النواخذة) وقذفت بالفريق للمركز الـ12.

كما ارتفع رتم أداء الأهلي بقيادة المدير الفني للفريق "الوطني" صالح المحمدي، وأعاد فريقه لمربع الكبار، في ظل تراجع الاتحاد والنصر.

"سبق" تقلب أوراق الجولة السادسة من الدوري.

صدارة هلالية .. قفزة أهلاوية

حافظ الهلال على صدارة ترتيب الفرق ، بعد أن استطاع إسقاط الاتفاق في "عقر داره" برباعية، كان البرازيلي "إدواردو" نجم ذلك اللقاء.

الهلال بلغ النقطة 16بفارق 4 نقاط عن الوحدة أقرب المنافسين له .

وشهدت الجولة قفزة الأهلي للمركز الثالث بقيادة المدير الفني للفريق الوطني صالح المحمدي.

في المقابل تراجع الغريم التقليدي الاتحاد للمركز السادس، وعاد لدوامة الأحزان مجددًا، بعد سقوطه "المؤلم" أمام الحزم، ومازالت الجماهير تطالب برأس المدير الفني "سييرا".

النصر ثامنًا .. تراجع اتحادي

واصل الفيصلي تقديم العروض الإيجابية المقرونة بالنتائج الإيجابية وحل رابعًا (له مباراة مؤجلة أمام النصر)، وأدى تراجع الاتحاد والشباب (السادس - السابع) والنصر (ثامنًا) تباعًا، إلى بلوغ الفيصلي مربع الكبار، كما ارتفع رتم الحزم الذي صعد للمركز الخامس (11 نقطة).

إقالة "كوكي " .. ونقطة أولى للفتح

شهدت الجولة السادسة إقالة المدير الفني لضمك محمد الكوكي، بعد أن تعرض الفريق لخسارة أمام التعاون في الوقت القاتل بهدف دون مقابل، وضع فارس الجنوب في منطقة الخطر (المركز الـ15 - أربع نقاط) وحل الجزائري "بن زكري" بديلاً عن "الكوكي" لقيادة ضمك حتى نهاية الموسم.

وما زال الفتح هو الأكثر خسارة في الدوري حتى الآن، بل إنه لم يظفر خلال الست جولات إلا بنقطة واحدة فقط.

صدارة الهدافين للاتحاد والهلال

يتقاسم لاعب الاتحاد "رومارينهو" ولاعب الهلال "إدواردو" صدارة الهدافين بـ5 أهداف لكل لاعب، فيما حل ثانيًا برصيد 4 أهداف كل من ( عمر خربين و"قوميز" من الهلال ، وعمر السومة من الأهلي) .