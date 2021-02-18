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تزيد بوتيرة حادة.. حصيلة وفيات "كورونا" تقترب من 100 ألف في إفريقيا

بلدان القارة تواجه صعوبة في التأقلم مع الإصابات

اقتربت حصيلة وفيات كوفيد-19 في إفريقيا من 100 ألف حالة وفاة، اليوم (الخميس)، وهي حصيلة منخفضة نسبياً مقارنة ببقية القارات، لكنها تزيد على نحو سريع في ظل موجة ثانية من الجائحة تضغط على المستشفيات.

وسجلت إفريقيا 99800 وفاة، وهو عدد يقل عن الحصيلة المسجلة في أمريكا الشمالية، التي تجاوزت نصف مليون وفي أوروبا حيث تقترب من 900 ألف، وفقاً لحسابات "رويترز".

وتزيد الوفيات على نحو حاد في أنحاء إفريقيا، ويأتي جنوب القارة في الصدارة، خاصة دولة جنوب إفريقيا التي تمثل نحو نصف الوفيات، وتواجه جنوب إفريقيا موجة ثانية من الجائحة نتجت عن سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا؛ أدت لتكدس عنابر المصابين في المستشفيات.

وبين منسق برنامج التحصين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، أن العدد المتزايد من الإصابات أدى إلى الكثير من الحالات الشديدة، وتواجه بعض البلدان صعوبة في التأقلم.

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تزيد بوتيرة حادة.. حصيلة وفيات "كورونا" تقترب من 100 ألف في إفريقيا
سبق

اقتربت حصيلة وفيات كوفيد-19 في إفريقيا من 100 ألف حالة وفاة، اليوم (الخميس)، وهي حصيلة منخفضة نسبياً مقارنة ببقية القارات، لكنها تزيد على نحو سريع في ظل موجة ثانية من الجائحة تضغط على المستشفيات.

وسجلت إفريقيا 99800 وفاة، وهو عدد يقل عن الحصيلة المسجلة في أمريكا الشمالية، التي تجاوزت نصف مليون وفي أوروبا حيث تقترب من 900 ألف، وفقاً لحسابات "رويترز".

وتزيد الوفيات على نحو حاد في أنحاء إفريقيا، ويأتي جنوب القارة في الصدارة، خاصة دولة جنوب إفريقيا التي تمثل نحو نصف الوفيات، وتواجه جنوب إفريقيا موجة ثانية من الجائحة نتجت عن سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا؛ أدت لتكدس عنابر المصابين في المستشفيات.

وبين منسق برنامج التحصين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، أن العدد المتزايد من الإصابات أدى إلى الكثير من الحالات الشديدة، وتواجه بعض البلدان صعوبة في التأقلم.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
10:00 PM

تزيد بوتيرة حادة.. حصيلة وفيات "كورونا" تقترب من 100 ألف في إفريقيا

بلدان القارة تواجه صعوبة في التأقلم مع الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتربت حصيلة وفيات كوفيد-19 في إفريقيا من 100 ألف حالة وفاة، اليوم (الخميس)، وهي حصيلة منخفضة نسبياً مقارنة ببقية القارات، لكنها تزيد على نحو سريع في ظل موجة ثانية من الجائحة تضغط على المستشفيات.

وسجلت إفريقيا 99800 وفاة، وهو عدد يقل عن الحصيلة المسجلة في أمريكا الشمالية، التي تجاوزت نصف مليون وفي أوروبا حيث تقترب من 900 ألف، وفقاً لحسابات "رويترز".

وتزيد الوفيات على نحو حاد في أنحاء إفريقيا، ويأتي جنوب القارة في الصدارة، خاصة دولة جنوب إفريقيا التي تمثل نحو نصف الوفيات، وتواجه جنوب إفريقيا موجة ثانية من الجائحة نتجت عن سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا؛ أدت لتكدس عنابر المصابين في المستشفيات.

وبين منسق برنامج التحصين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ريتشارد ميهيجو، أن العدد المتزايد من الإصابات أدى إلى الكثير من الحالات الشديدة، وتواجه بعض البلدان صعوبة في التأقلم.

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