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"كاوست" و"تبادل" توقعان مذكرة لتطوير الخدمات اللوجستية السعودية

باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للنهوض بالتجارة العالمية

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» عن تعاونها مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا «تبادل»، لإجراء مشاريع البحث والابتكار التي تهدف إلى إيجاد حلول للنهوض بالتجارة العالمية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك عبر توقيع الجانبين مذكرة تفاهم خلال حفل افتراضي حضره رئيس كاوست البروفيسور توني تشان، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل المهندس عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي.

وتهدف المذكرة لتمكين تبادل من الاستفادة من المواهب والخبرات الموجودة في كاوست في مجال الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة (بلوكشين) والمجالات الأخرى ذات الصلة؛ لتعزيز كفاءة ومرونة خدماتها اللوجستية، فضلاً عن رعاية أنشطة الابتكار والتقنية من خلال إطلاق الهاكاثونات والمعسكرات التدريبية والمبادرات المماثلة التي تتمتع كاوست بتاريخ طويل من الاستضافات الناجحة لها.

وأوضح البروفيسور توني تشان أن هذه الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة في استراتيجية كاوست للدخول في شراكات مع الشركات التي تدعم النهضة القادمة من الابتكار في المملكة العربية السعودية، وتمتلك جامعتنا خبرة متينة في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأتمتة، ونتطلع إلى العمل مع تبادل لجلب هذه الخبرة إلى صناعة الخدمات اللوجستية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي الشراكة بين كاوست وتبادل إلى إطلاق عدد من المشاريع الناشئة والمتنوعة التي ستجلب سلسلة من الحلول الإنتاجية والمستقبلية، بالإضافة لاستكشاف حلول تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي ستعزز المنصات الرقمية المبتكرة التابعة لشركة تبادل، كما سيتمكن باحثو كاوست من الوصول إلى خبرة تبادل الرقمية من خلال منصة «فسح»، وهي منصة استيراد وتصدير متكاملة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في تبادل فهد الشريف: "إن العمل مع مؤسسة ذات مستوى عالمي مثل كاوست يعد علامة فارقة بالنسبة لشركة تبادل، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستقطع شوطًا طويلاً في توفير الحلول المتطورة للبحث والتطوير للنظام البيئي اللوجستي بأكمله، كما ستلعب جهودنا المشتركة دورًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالي التقنية في منطقة الشرق الأوسط".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كاوست" و"تبادل" توقعان مذكرة لتطوير الخدمات اللوجستية السعودية
سبق

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» عن تعاونها مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا «تبادل»، لإجراء مشاريع البحث والابتكار التي تهدف إلى إيجاد حلول للنهوض بالتجارة العالمية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك عبر توقيع الجانبين مذكرة تفاهم خلال حفل افتراضي حضره رئيس كاوست البروفيسور توني تشان، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل المهندس عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي.

وتهدف المذكرة لتمكين تبادل من الاستفادة من المواهب والخبرات الموجودة في كاوست في مجال الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة (بلوكشين) والمجالات الأخرى ذات الصلة؛ لتعزيز كفاءة ومرونة خدماتها اللوجستية، فضلاً عن رعاية أنشطة الابتكار والتقنية من خلال إطلاق الهاكاثونات والمعسكرات التدريبية والمبادرات المماثلة التي تتمتع كاوست بتاريخ طويل من الاستضافات الناجحة لها.

وأوضح البروفيسور توني تشان أن هذه الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة في استراتيجية كاوست للدخول في شراكات مع الشركات التي تدعم النهضة القادمة من الابتكار في المملكة العربية السعودية، وتمتلك جامعتنا خبرة متينة في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأتمتة، ونتطلع إلى العمل مع تبادل لجلب هذه الخبرة إلى صناعة الخدمات اللوجستية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي الشراكة بين كاوست وتبادل إلى إطلاق عدد من المشاريع الناشئة والمتنوعة التي ستجلب سلسلة من الحلول الإنتاجية والمستقبلية، بالإضافة لاستكشاف حلول تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي ستعزز المنصات الرقمية المبتكرة التابعة لشركة تبادل، كما سيتمكن باحثو كاوست من الوصول إلى خبرة تبادل الرقمية من خلال منصة «فسح»، وهي منصة استيراد وتصدير متكاملة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في تبادل فهد الشريف: "إن العمل مع مؤسسة ذات مستوى عالمي مثل كاوست يعد علامة فارقة بالنسبة لشركة تبادل، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستقطع شوطًا طويلاً في توفير الحلول المتطورة للبحث والتطوير للنظام البيئي اللوجستي بأكمله، كما ستلعب جهودنا المشتركة دورًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالي التقنية في منطقة الشرق الأوسط".

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
04:43 PM

"كاوست" و"تبادل" توقعان مذكرة لتطوير الخدمات اللوجستية السعودية

باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للنهوض بالتجارة العالمية

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عبدالله الراجحي - الرياض
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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» عن تعاونها مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا «تبادل»، لإجراء مشاريع البحث والابتكار التي تهدف إلى إيجاد حلول للنهوض بالتجارة العالمية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك عبر توقيع الجانبين مذكرة تفاهم خلال حفل افتراضي حضره رئيس كاوست البروفيسور توني تشان، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل المهندس عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي.

وتهدف المذكرة لتمكين تبادل من الاستفادة من المواهب والخبرات الموجودة في كاوست في مجال الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة (بلوكشين) والمجالات الأخرى ذات الصلة؛ لتعزيز كفاءة ومرونة خدماتها اللوجستية، فضلاً عن رعاية أنشطة الابتكار والتقنية من خلال إطلاق الهاكاثونات والمعسكرات التدريبية والمبادرات المماثلة التي تتمتع كاوست بتاريخ طويل من الاستضافات الناجحة لها.

وأوضح البروفيسور توني تشان أن هذه الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة في استراتيجية كاوست للدخول في شراكات مع الشركات التي تدعم النهضة القادمة من الابتكار في المملكة العربية السعودية، وتمتلك جامعتنا خبرة متينة في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأتمتة، ونتطلع إلى العمل مع تبادل لجلب هذه الخبرة إلى صناعة الخدمات اللوجستية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي الشراكة بين كاوست وتبادل إلى إطلاق عدد من المشاريع الناشئة والمتنوعة التي ستجلب سلسلة من الحلول الإنتاجية والمستقبلية، بالإضافة لاستكشاف حلول تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي ستعزز المنصات الرقمية المبتكرة التابعة لشركة تبادل، كما سيتمكن باحثو كاوست من الوصول إلى خبرة تبادل الرقمية من خلال منصة «فسح»، وهي منصة استيراد وتصدير متكاملة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في تبادل فهد الشريف: "إن العمل مع مؤسسة ذات مستوى عالمي مثل كاوست يعد علامة فارقة بالنسبة لشركة تبادل، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستقطع شوطًا طويلاً في توفير الحلول المتطورة للبحث والتطوير للنظام البيئي اللوجستي بأكمله، كما ستلعب جهودنا المشتركة دورًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالي التقنية في منطقة الشرق الأوسط".

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