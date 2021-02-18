مستشفى الأفلاج يعلن بدء التسجيل لتلقي جرعات لقاح كورونا.. الأحد المقبل

بعد وصول 5 آلاف جرعة

أعلن مستشفى الأفلاج العام، عبر حسابه على تويتر، بدء التسجيل لتلقي جرعات لقاح كورونا، بعد تجهيز مركز اللقاحات.

وكان مستشفى الأفلاج، بمتابعة من الأخصائي أول فالح الدوسري، قد عمل منذ أسبوعين، تأهيل وتجهيز مركز "تطمن"، وتوفير كل متطلبات العمل ليكون مقرا لمركز لقاحات كورونا بالمحافظة.

وأعلن بدء التسجيل لاستقبال الراغبين في التلقيح بداية من الأحد المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المسموح لهم بدخول المقر لتلقي اللقاح من سجل مسبقًا، وفق الجدول الزمني.

وعلمت "سبق" أنه وصل مركز لقاحات كورونا بالأفلاج خمسة آلاف جرعة للقاح كورونا، وسيبدأ المواطنون المسجلون في تلقي الجرعات مطلع الأسبوع المقبل.