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"صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال

قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات

نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية.

وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال
سبق

نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية.

وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:25 PM

"صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال

قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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3,764

نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية.

وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

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