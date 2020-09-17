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تمديد تكليف "الأكلبي" مديرًا لمستشفى الولادة ببيشة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة قرارًا بتمديد تكليف الاختصاصي عبيد بن سعد الأكلبي، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، لمدة عام.

وأعرب "الأكلبي" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

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تمديد تكليف "الأكلبي" مديرًا لمستشفى الولادة ببيشة
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة قرارًا بتمديد تكليف الاختصاصي عبيد بن سعد الأكلبي، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، لمدة عام.

وأعرب "الأكلبي" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:23 PM

تمديد تكليف "الأكلبي" مديرًا لمستشفى الولادة ببيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة قرارًا بتمديد تكليف الاختصاصي عبيد بن سعد الأكلبي، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، لمدة عام.

وأعرب "الأكلبي" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

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