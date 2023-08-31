قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .



ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.