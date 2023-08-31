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قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .


ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد
سبق

أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .


ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
10:26 PM

قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .


ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.

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