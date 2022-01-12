لأطفال بعمر السنتين.. إجراء 5 عمليات تعديل عمود فقري بواسطة الجبس في أبها

داخل مستشفى الولادة والأطفال.. يعانون من انحراف شديد في العمود الفقري

نجح فريق طبي مختص بجراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء خمس عمليات تعديل للعمود الفقري "بواسطة الجبس" لأطفال بعمر السنتين يعانون من انحراف شديد في العمود الفقري.

وأجرى الفريق الطبي تعديلاً تدريجياً للعمود الفقري، ووضع (جبس) تحت التخدير العام، يُغيَّر كل ثلاثة أشهر؛ وذلك للمحافظة على التعديل.

وأوضح الفريق الطبي أن إحدى الحالات كانت فيها زاوية الجنف (80 درجة)، وبعد رابع إجراء للجبس انخفض إلى (25 درجة)، وفي حالة أخرى كانت فيها زاوية الجنف (75 درجة) وانخفض إلى (15 درجة)، ولله الحمد.

يُذكر أن هؤلاء الأطفال لا يتم التدخل الجراحي لهم إلا بعد عمر معين، وتُستخدَم هذه الطريقة (التعديل بواسطة الجبس) لإيقاف أو تقليل انحراف العمود الفقري حتى موعد العملية الجراحية.