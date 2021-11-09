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خلال الحصة التدريبية.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا

تحضيرًا لمواجهة منتخب أستراليا المنتظرة، واصل المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في مدينة سيدني الأسترالية.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب كومبانك"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال الحصة التدريبية.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا
سبق

تحضيرًا لمواجهة منتخب أستراليا المنتظرة، واصل المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في مدينة سيدني الأسترالية.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب كومبانك"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:59 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:55 AM

خلال الحصة التدريبية.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحضيرًا لمواجهة منتخب أستراليا المنتظرة، واصل المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في مدينة سيدني الأسترالية.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب كومبانك"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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