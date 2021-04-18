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"إحسان": عملنا يتركز على دعم الجمعيات الخيرية ولا نتعامل مع أفراد

بعد تداول رسالة مجهولة للتسجيل بالمنصة لمَن لديهم إيقاف خدمات

أوضحت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أنها لا تتعامل مع الأفراد بشكلٍ مباشر، وأن عملها يتركز فقط في تمكين ودعم الجمعيات الخيرية ودعم مواردها.

وقالت في ردّها على عددٍ من الأفراد الموقوفة خدماتهم في محاكم التنفيذ بسبب الديون: "‎‎نعتذر منك، فضلاً التواصل مع الجمعيات أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بطلبكم، علماً بأن منصة إحسان يتركز عملها في تمكين ودعم الجهات الخيرية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر".

وكانت رسالة مجهولة قد تمّ تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، دعت إلى المسارعة للتسجيل في منصة "إحسان" لمَن لديهم إيقاف خدمات، حتى يتم السداد عنهم مهما كان حجم المبلغ كبيراً أو صغيراً، وفك الخدمات.

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"إحسان": عملنا يتركز على دعم الجمعيات الخيرية ولا نتعامل مع أفراد
سبق

أوضحت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أنها لا تتعامل مع الأفراد بشكلٍ مباشر، وأن عملها يتركز فقط في تمكين ودعم الجمعيات الخيرية ودعم مواردها.

وقالت في ردّها على عددٍ من الأفراد الموقوفة خدماتهم في محاكم التنفيذ بسبب الديون: "‎‎نعتذر منك، فضلاً التواصل مع الجمعيات أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بطلبكم، علماً بأن منصة إحسان يتركز عملها في تمكين ودعم الجهات الخيرية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر".

وكانت رسالة مجهولة قد تمّ تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، دعت إلى المسارعة للتسجيل في منصة "إحسان" لمَن لديهم إيقاف خدمات، حتى يتم السداد عنهم مهما كان حجم المبلغ كبيراً أو صغيراً، وفك الخدمات.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:39 PM

"إحسان": عملنا يتركز على دعم الجمعيات الخيرية ولا نتعامل مع أفراد

بعد تداول رسالة مجهولة للتسجيل بالمنصة لمَن لديهم إيقاف خدمات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,256

أوضحت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أنها لا تتعامل مع الأفراد بشكلٍ مباشر، وأن عملها يتركز فقط في تمكين ودعم الجمعيات الخيرية ودعم مواردها.

وقالت في ردّها على عددٍ من الأفراد الموقوفة خدماتهم في محاكم التنفيذ بسبب الديون: "‎‎نعتذر منك، فضلاً التواصل مع الجمعيات أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بطلبكم، علماً بأن منصة إحسان يتركز عملها في تمكين ودعم الجهات الخيرية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر".

وكانت رسالة مجهولة قد تمّ تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، دعت إلى المسارعة للتسجيل في منصة "إحسان" لمَن لديهم إيقاف خدمات، حتى يتم السداد عنهم مهما كان حجم المبلغ كبيراً أو صغيراً، وفك الخدمات.

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