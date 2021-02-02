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موسيقى صاخبة وزحام مركبات وحرم منزلي مكشوف.. مواطن بالرياض: "النوم فارقنا"

أكد أنه طاف بعدد من الجهات المعنية في شكواه ضد مجمع "كافيهات" ومطاعم قرب منزله

قال أحد المواطنين بالرياض، إنه طاف بعددٍ من الجهات المعنية في شكواه ضد مجمع "كافيهات" ومطاعم تتسبّب في انطلاق أصوات موسيقى مرتفعة وزحام مركبات وراجلة يضايقون منزله المجاور للموقع.

ووفق المتضرّر لم تفلح الشكاوى في وضع حل مرضٍ لطرفَي الموقع الذي يطل على طريق أبوبكر الصديق في حي الياسمين؛ الأمر الذي دعا المواطن إلى مناشدة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأمين الرياض الأمير فيصل بن عياف، من خلال "سبق"؛ للنظر في معاناة أسرته اليومية.

وكشف المواطن لـ"سبق" أن الجالسين في الدور العلوي للمقهى يطلون على حرم منزله، كما أن المقاهي والمطاعم تنطلق منها موسيقى صاخبة بشكل لا يُطاق، إضافة إلى وقوف المركبات أمام منزله والجيران، وكثرة أعداد المشاة في محيط منزله المتجهين للموقع والقادمين منه.

كما قدّم شكوى لـ"حقوق الإنسان" في المملكة؛ مطالباً بخفض الإزعاج ليلاً كي تنام عائلته لوصول أصوات الموسيقى وأبواق المركبات إلى غرف النوم.

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موسيقى صاخبة وزحام مركبات وحرم منزلي مكشوف.. مواطن بالرياض: "النوم فارقنا"
سبق

قال أحد المواطنين بالرياض، إنه طاف بعددٍ من الجهات المعنية في شكواه ضد مجمع "كافيهات" ومطاعم تتسبّب في انطلاق أصوات موسيقى مرتفعة وزحام مركبات وراجلة يضايقون منزله المجاور للموقع.

ووفق المتضرّر لم تفلح الشكاوى في وضع حل مرضٍ لطرفَي الموقع الذي يطل على طريق أبوبكر الصديق في حي الياسمين؛ الأمر الذي دعا المواطن إلى مناشدة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأمين الرياض الأمير فيصل بن عياف، من خلال "سبق"؛ للنظر في معاناة أسرته اليومية.

وكشف المواطن لـ"سبق" أن الجالسين في الدور العلوي للمقهى يطلون على حرم منزله، كما أن المقاهي والمطاعم تنطلق منها موسيقى صاخبة بشكل لا يُطاق، إضافة إلى وقوف المركبات أمام منزله والجيران، وكثرة أعداد المشاة في محيط منزله المتجهين للموقع والقادمين منه.

كما قدّم شكوى لـ"حقوق الإنسان" في المملكة؛ مطالباً بخفض الإزعاج ليلاً كي تنام عائلته لوصول أصوات الموسيقى وأبواق المركبات إلى غرف النوم.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:26 PM

موسيقى صاخبة وزحام مركبات وحرم منزلي مكشوف.. مواطن بالرياض: "النوم فارقنا"

أكد أنه طاف بعدد من الجهات المعنية في شكواه ضد مجمع "كافيهات" ومطاعم قرب منزله

A A A
عيسى الحربي - الرياض
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2,389

قال أحد المواطنين بالرياض، إنه طاف بعددٍ من الجهات المعنية في شكواه ضد مجمع "كافيهات" ومطاعم تتسبّب في انطلاق أصوات موسيقى مرتفعة وزحام مركبات وراجلة يضايقون منزله المجاور للموقع.

ووفق المتضرّر لم تفلح الشكاوى في وضع حل مرضٍ لطرفَي الموقع الذي يطل على طريق أبوبكر الصديق في حي الياسمين؛ الأمر الذي دعا المواطن إلى مناشدة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأمين الرياض الأمير فيصل بن عياف، من خلال "سبق"؛ للنظر في معاناة أسرته اليومية.

وكشف المواطن لـ"سبق" أن الجالسين في الدور العلوي للمقهى يطلون على حرم منزله، كما أن المقاهي والمطاعم تنطلق منها موسيقى صاخبة بشكل لا يُطاق، إضافة إلى وقوف المركبات أمام منزله والجيران، وكثرة أعداد المشاة في محيط منزله المتجهين للموقع والقادمين منه.

كما قدّم شكوى لـ"حقوق الإنسان" في المملكة؛ مطالباً بخفض الإزعاج ليلاً كي تنام عائلته لوصول أصوات الموسيقى وأبواق المركبات إلى غرف النوم.

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