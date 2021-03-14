ارتفع عدد الوفيات من جراء المحرقة التي تعرَّض لها المهاجرون في العاصمة صنعاء، كما ارتفعت معها الأصوات المطالبة بتحقيق دولي شفاف، فيما شرع الحوثيون بدفن عدد من الضحايا. وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن عدد الوفيات من جراء حريق مركز المهاجرين بصنعاء ما زال في ارتفاع. وأضافت بأنه لا يزال نحو 120 من المهاجرين يتلقون العلاجات في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء، حالة عدد منهم لا تزال حرجة. ومع ارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الحادثة. وطالب عثمان جلتو، رئيس الجالية الإثيوبية في صنعاء، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بتحقيق دولي في حادثة الحريق التي تعرَّض لها مهاجرون من إفريقيا بصنعاء. كما طالبت الحكومة اليمنية بـ"تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احترامًا لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب".

بالصور .. ارتفاع وفيات "محرقة الأفارقة".. ومطالبات بتحقيق دولي مع الحوثيين فهد كاملي سبق 2021-03-14 ارتفع عدد الوفيات من جراء المحرقة التي تعرَّض لها المهاجرون في العاصمة صنعاء، كما ارتفعت معها الأصوات المطالبة بتحقيق دولي شفاف، فيما شرع الحوثيون بدفن عدد من الضحايا.



وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن عدد الوفيات من جراء حريق مركز المهاجرين بصنعاء ما زال في ارتفاع. وأضافت بأنه لا يزال نحو 120 من المهاجرين يتلقون العلاجات في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء، حالة عدد منهم لا تزال حرجة.



ومع ارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الحادثة. وطالب عثمان جلتو، رئيس الجالية الإثيوبية في صنعاء، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بتحقيق دولي في حادثة الحريق التي تعرَّض لها مهاجرون من إفريقيا بصنعاء.



كما طالبت الحكومة اليمنية بـ"تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احترامًا لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 01:54 AM

بالصور .. ارتفاع وفيات "محرقة الأفارقة".. ومطالبات بتحقيق دولي مع الحوثيين الحكومة اليمنية دعت لمحاسبة المتورطين والضغط على الميليشيا لوقف تجنيد اللاجئين





A A A





2 مشاركة

ارتفع عدد الوفيات من جراء المحرقة التي تعرَّض لها المهاجرون في العاصمة صنعاء، كما ارتفعت معها الأصوات المطالبة بتحقيق دولي شفاف، فيما شرع الحوثيون بدفن عدد من الضحايا.



وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن عدد الوفيات من جراء حريق مركز المهاجرين بصنعاء ما زال في ارتفاع. وأضافت بأنه لا يزال نحو 120 من المهاجرين يتلقون العلاجات في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء، حالة عدد منهم لا تزال حرجة.



ومع ارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الحادثة. وطالب عثمان جلتو، رئيس الجالية الإثيوبية في صنعاء، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بتحقيق دولي في حادثة الحريق التي تعرَّض لها مهاجرون من إفريقيا بصنعاء.



كما طالبت الحكومة اليمنية بـ"تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احترامًا لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب".