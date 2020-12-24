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في دربي الصفر.. "معالي" يخطف أول الجل من أمام كويتي

ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

خطف المواطن علوش بن ضيدان بن شافي العجمي، المركز الأول من أمام المنافس الكويتي المعروف دبوس الدبوس، في دربي سعودي كويتي بشوط جل الصفر.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامس أسماء المراكز الخمسة الفائزة في شوط جل الصفر، خطف خلالها المواطن علوش العجمي المركز الأول بالفردية "معالي". وجاء في المركز الثاني والثالث والخامس المواطن الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، وحصل على المركز الثالث المواطن أحمد بن قعيد المطيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في دربي الصفر.. "معالي" يخطف أول الجل من أمام كويتي
سبق

خطف المواطن علوش بن ضيدان بن شافي العجمي، المركز الأول من أمام المنافس الكويتي المعروف دبوس الدبوس، في دربي سعودي كويتي بشوط جل الصفر.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامس أسماء المراكز الخمسة الفائزة في شوط جل الصفر، خطف خلالها المواطن علوش العجمي المركز الأول بالفردية "معالي". وجاء في المركز الثاني والثالث والخامس المواطن الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، وحصل على المركز الثالث المواطن أحمد بن قعيد المطيري.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:10 PM

في دربي الصفر.. "معالي" يخطف أول الجل من أمام كويتي

ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,372

خطف المواطن علوش بن ضيدان بن شافي العجمي، المركز الأول من أمام المنافس الكويتي المعروف دبوس الدبوس، في دربي سعودي كويتي بشوط جل الصفر.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامس أسماء المراكز الخمسة الفائزة في شوط جل الصفر، خطف خلالها المواطن علوش العجمي المركز الأول بالفردية "معالي". وجاء في المركز الثاني والثالث والخامس المواطن الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، وحصل على المركز الثالث المواطن أحمد بن قعيد المطيري.

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