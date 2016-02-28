النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق منشأة لـ"القهوة" خالفت الإجراءات الاحترازية لكورونا بمحافظة عفيف

خلال جولة للقسم النسائي بالبلدية على المحلات

أغلقت بلدية محافظة عفيف، اليوم الأحد، متجراً لتقديم القهوة بعد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار كورونا وتقديم الوجبات للزبائن داخل المحل.

وجاء ذلك، أثناء الجولة الرقابية للقسم النسائي بالبلدية على الكافيهات داخل المحافظة، حيث تم ضبط المحل يقوم بتقديم الطلبات داخل المحل في مخالفة للتوجيهات الرسمية، وجرى إغلاق المنشأة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إغلاق منشأة لـ"القهوة" خالفت الإجراءات الاحترازية لكورونا بمحافظة عفيف
سبق

أغلقت بلدية محافظة عفيف، اليوم الأحد، متجراً لتقديم القهوة بعد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار كورونا وتقديم الوجبات للزبائن داخل المحل.

وجاء ذلك، أثناء الجولة الرقابية للقسم النسائي بالبلدية على الكافيهات داخل المحافظة، حيث تم ضبط المحل يقوم بتقديم الطلبات داخل المحل في مخالفة للتوجيهات الرسمية، وجرى إغلاق المنشأة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:49 PM

إغلاق منشأة لـ"القهوة" خالفت الإجراءات الاحترازية لكورونا بمحافظة عفيف

خلال جولة للقسم النسائي بالبلدية على المحلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
0
206

أغلقت بلدية محافظة عفيف، اليوم الأحد، متجراً لتقديم القهوة بعد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار كورونا وتقديم الوجبات للزبائن داخل المحل.

وجاء ذلك، أثناء الجولة الرقابية للقسم النسائي بالبلدية على الكافيهات داخل المحافظة، حيث تم ضبط المحل يقوم بتقديم الطلبات داخل المحل في مخالفة للتوجيهات الرسمية، وجرى إغلاق المنشأة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,533
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,815
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,349
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,891

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة