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اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل

في بادرة من بعض مؤسسات القطاع الخاص دعمًا منها لفناني المحافظة

بعد مشاركة 19 فنانة في المعرض المصاحب لمزاد الإبل بحفر الباطن، وعرض لوحاتهن أمام الزوار، ومن منطلق حرص ولاة الأمر وتوجيهاتهم باقتناء الأعمال الفنية من الجهات الحكومية، بادرت بعض مؤسسات القطاع الخاص باقتناء عدد من اللوحات الفنية كبادرة منها ودعم لفناني المحافظة، وتشجيع القطاعات الحكومية على الاقتداء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة؛ إذ تم اقتناء 8 لوحات فنية من قِبل تلك المؤسسات، وعدد من الزوار.

وتفصيلاً، احتضن المعرض الذي أُقيم مؤخرًا، نحو 50 لوحة، تركزت على رسومات الإبل في الكثير من تفاصيلها الخارجية، وفي الوقت نفسه حرصت التشكيليات على رسم لوحات لولاة الأمر، ذهب معظمها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى مهرجانات الإبل ومسابقاتها المختلفة، باعتبارها أحد مكونات الصحراء في الجزيرة العربية.

وقالت العنود المقبل، منسقة المعرض: "إن المعرض التشكيلي بمزاد الإبل تجربة فريدة من نوعها، حرصنا على المشاركة فيها؛ لنحظى بالحضور الكثيف من زوار المزاد. وقد لقيت اللوحات المعروضة إعجابًا كبيرًا من الزوار كافة".

وأضافت العنود: "فوجئنا بكثرة الأعمال الفنية المشاركة التي وصلت إلى 50 لوحة، شاركت في رسمها 19 فنانة تشكيلية وفنانًا تشكيليًّا. وقد تلقت كل من الفنانات (نوير العنزي، منيرة العنزي، حصة المسند، منيرة العنزي، نجود الماطر والعنود المقبل) عرضًا من جهات عدة لاقتناء لوحاتهن؛ إذ تم بيع عدد ثماني لوحات.


وأشارت المقبل إلى أن الفنانات المشاركات حرصن على رسم لوحات تشكيلية لسمو الأمير محمد بن سلمان باعتباره الراعي للكثير من منافسات الإبل، التي لطالما اعتمد عليها الآباء والأجداد في معيشتهم اليومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل
سبق

بعد مشاركة 19 فنانة في المعرض المصاحب لمزاد الإبل بحفر الباطن، وعرض لوحاتهن أمام الزوار، ومن منطلق حرص ولاة الأمر وتوجيهاتهم باقتناء الأعمال الفنية من الجهات الحكومية، بادرت بعض مؤسسات القطاع الخاص باقتناء عدد من اللوحات الفنية كبادرة منها ودعم لفناني المحافظة، وتشجيع القطاعات الحكومية على الاقتداء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة؛ إذ تم اقتناء 8 لوحات فنية من قِبل تلك المؤسسات، وعدد من الزوار.

وتفصيلاً، احتضن المعرض الذي أُقيم مؤخرًا، نحو 50 لوحة، تركزت على رسومات الإبل في الكثير من تفاصيلها الخارجية، وفي الوقت نفسه حرصت التشكيليات على رسم لوحات لولاة الأمر، ذهب معظمها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى مهرجانات الإبل ومسابقاتها المختلفة، باعتبارها أحد مكونات الصحراء في الجزيرة العربية.

وقالت العنود المقبل، منسقة المعرض: "إن المعرض التشكيلي بمزاد الإبل تجربة فريدة من نوعها، حرصنا على المشاركة فيها؛ لنحظى بالحضور الكثيف من زوار المزاد. وقد لقيت اللوحات المعروضة إعجابًا كبيرًا من الزوار كافة".

وأضافت العنود: "فوجئنا بكثرة الأعمال الفنية المشاركة التي وصلت إلى 50 لوحة، شاركت في رسمها 19 فنانة تشكيلية وفنانًا تشكيليًّا. وقد تلقت كل من الفنانات (نوير العنزي، منيرة العنزي، حصة المسند، منيرة العنزي، نجود الماطر والعنود المقبل) عرضًا من جهات عدة لاقتناء لوحاتهن؛ إذ تم بيع عدد ثماني لوحات.


وأشارت المقبل إلى أن الفنانات المشاركات حرصن على رسم لوحات تشكيلية لسمو الأمير محمد بن سلمان باعتباره الراعي للكثير من منافسات الإبل، التي لطالما اعتمد عليها الآباء والأجداد في معيشتهم اليومية.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:38 AM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:14 AM

اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل

في بادرة من بعض مؤسسات القطاع الخاص دعمًا منها لفناني المحافظة

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حامد العلي - الدمام
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بعد مشاركة 19 فنانة في المعرض المصاحب لمزاد الإبل بحفر الباطن، وعرض لوحاتهن أمام الزوار، ومن منطلق حرص ولاة الأمر وتوجيهاتهم باقتناء الأعمال الفنية من الجهات الحكومية، بادرت بعض مؤسسات القطاع الخاص باقتناء عدد من اللوحات الفنية كبادرة منها ودعم لفناني المحافظة، وتشجيع القطاعات الحكومية على الاقتداء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة؛ إذ تم اقتناء 8 لوحات فنية من قِبل تلك المؤسسات، وعدد من الزوار.

وتفصيلاً، احتضن المعرض الذي أُقيم مؤخرًا، نحو 50 لوحة، تركزت على رسومات الإبل في الكثير من تفاصيلها الخارجية، وفي الوقت نفسه حرصت التشكيليات على رسم لوحات لولاة الأمر، ذهب معظمها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى مهرجانات الإبل ومسابقاتها المختلفة، باعتبارها أحد مكونات الصحراء في الجزيرة العربية.

وقالت العنود المقبل، منسقة المعرض: "إن المعرض التشكيلي بمزاد الإبل تجربة فريدة من نوعها، حرصنا على المشاركة فيها؛ لنحظى بالحضور الكثيف من زوار المزاد. وقد لقيت اللوحات المعروضة إعجابًا كبيرًا من الزوار كافة".

وأضافت العنود: "فوجئنا بكثرة الأعمال الفنية المشاركة التي وصلت إلى 50 لوحة، شاركت في رسمها 19 فنانة تشكيلية وفنانًا تشكيليًّا. وقد تلقت كل من الفنانات (نوير العنزي، منيرة العنزي، حصة المسند، منيرة العنزي، نجود الماطر والعنود المقبل) عرضًا من جهات عدة لاقتناء لوحاتهن؛ إذ تم بيع عدد ثماني لوحات.


وأشارت المقبل إلى أن الفنانات المشاركات حرصن على رسم لوحات تشكيلية لسمو الأمير محمد بن سلمان باعتباره الراعي للكثير من منافسات الإبل، التي لطالما اعتمد عليها الآباء والأجداد في معيشتهم اليومية.

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