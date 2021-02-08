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متأثرة بالحالة "عطاء".. توقُّعات باستمرار هطول الأمطار على محافظات جازان

تشمل "الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب" وتستمر حتى الواحدة صباح غد

أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة جازان، تشمل (الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب)، وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء.

وتوقّع خبراء طقس استمرار حالة "عطاء" المطرية، وقد تبلغ ذروة الحالة يوم الخميس المقبل بهطول أمطار متفرقة على مناطق عدة.

وقال الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن عطاء اسم أقرته اللجنة للحالة المطرية العاشرة لموسم عام 1442 هجريًّا.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران، قد تستمر إلى مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

مشيرًا إلى أن الكتلة الباردة متوسطة القوة، وأصلها قطبي، وقد تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتابع الحصيني: "بدأ أمس الأحد أول أيام بذرة الست لمدة ستة أيام، وتستمر إلى يوم الجمعة القادم: ‏3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات، شتوية أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور؛ لأن الظروف الجوية ملائمة لذلك".

تجدر الإشارة إلى أن ذروة حالة‫ "عطاء" المتوقعة ستكون يوم الخميس، كما يُتوقع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك على وجه التحديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متأثرة بالحالة "عطاء".. توقُّعات باستمرار هطول الأمطار على محافظات جازان
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة جازان، تشمل (الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب)، وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء.

وتوقّع خبراء طقس استمرار حالة "عطاء" المطرية، وقد تبلغ ذروة الحالة يوم الخميس المقبل بهطول أمطار متفرقة على مناطق عدة.

وقال الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن عطاء اسم أقرته اللجنة للحالة المطرية العاشرة لموسم عام 1442 هجريًّا.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران، قد تستمر إلى مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

مشيرًا إلى أن الكتلة الباردة متوسطة القوة، وأصلها قطبي، وقد تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتابع الحصيني: "بدأ أمس الأحد أول أيام بذرة الست لمدة ستة أيام، وتستمر إلى يوم الجمعة القادم: ‏3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات، شتوية أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور؛ لأن الظروف الجوية ملائمة لذلك".

تجدر الإشارة إلى أن ذروة حالة‫ "عطاء" المتوقعة ستكون يوم الخميس، كما يُتوقع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك على وجه التحديد.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:53 PM

متأثرة بالحالة "عطاء".. توقُّعات باستمرار هطول الأمطار على محافظات جازان

تشمل "الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب" وتستمر حتى الواحدة صباح غد

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قاسم الخبراني - جازان
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أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة جازان، تشمل (الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب)، وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء.

وتوقّع خبراء طقس استمرار حالة "عطاء" المطرية، وقد تبلغ ذروة الحالة يوم الخميس المقبل بهطول أمطار متفرقة على مناطق عدة.

وقال الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن عطاء اسم أقرته اللجنة للحالة المطرية العاشرة لموسم عام 1442 هجريًّا.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران، قد تستمر إلى مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

مشيرًا إلى أن الكتلة الباردة متوسطة القوة، وأصلها قطبي، وقد تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتابع الحصيني: "بدأ أمس الأحد أول أيام بذرة الست لمدة ستة أيام، وتستمر إلى يوم الجمعة القادم: ‏3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ الأربعاء القادم، وهي فترة صالحة لجميع المزروعات، شتوية أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور؛ لأن الظروف الجوية ملائمة لذلك".

تجدر الإشارة إلى أن ذروة حالة‫ "عطاء" المتوقعة ستكون يوم الخميس، كما يُتوقع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك على وجه التحديد.

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