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الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

أكدت التزامها بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها

أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال بيان للخارجية الأمريكية: "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية
سبق

أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال بيان للخارجية الأمريكية: "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:37 AM

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

أكدت التزامها بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال بيان للخارجية الأمريكية: "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

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