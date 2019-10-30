خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي كينيا ونيجيريا

بحث معهما العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا.



وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.



وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط.



كما حضره من الجانب الكيني، وزير المالية والتخطيط أوكور كاناشوياتاني، وزير البترول والتعدين جون مونيس، وزير الصناعة والتجارة والتعاون بيتر مونيابيتر جاتيرو ، وزير الطاقة تشارلز كيتير، وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو.



من ناحية أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين، اليوم، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري.



وتضمن الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.



وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي.



كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، حاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، حاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، حاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.