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"حساب المواطن": إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن للدفعة الـ33.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين -بإذن الله-.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن للدفعة الـ33.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين -بإذن الله-.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:21 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:53 AM

"حساب المواطن": إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله

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ذياب الشمري - الرياض
4
2,106

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن للدفعة الـ33.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين -بإذن الله-.

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