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الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

تؤدي اليمين في نفس اليوم في حال حصولها على الموافقة

ذكر رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست سيُجري الأحد المقبل، تصويتاً على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول زعماء "إسرائيل" بقاء في سدة الحكم.

وستؤدي الحكومة الائتلافية، التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزاباً عربية، اليمين في اليوم نفسه، إذا حصلت على موافقة البرلمان؛ لتنتهي بذلك فترة حكم "نتنياهو" الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاماً متصلة، ليحل محله القومي نفتالي بينيت، ووفقاً لـ"رويترز".

وأعلن يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الأربعاء الماضي، أنه و"بينيت"، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكّلا ائتلافاً حاكماً ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس، التي لم تأتِ بنتائج حاسمة، وكانت رابع انتخابات عامة تجريها "إسرائيل" في عامين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد
سبق

ذكر رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست سيُجري الأحد المقبل، تصويتاً على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول زعماء "إسرائيل" بقاء في سدة الحكم.

وستؤدي الحكومة الائتلافية، التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزاباً عربية، اليمين في اليوم نفسه، إذا حصلت على موافقة البرلمان؛ لتنتهي بذلك فترة حكم "نتنياهو" الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاماً متصلة، ليحل محله القومي نفتالي بينيت، ووفقاً لـ"رويترز".

وأعلن يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الأربعاء الماضي، أنه و"بينيت"، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكّلا ائتلافاً حاكماً ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس، التي لم تأتِ بنتائج حاسمة، وكانت رابع انتخابات عامة تجريها "إسرائيل" في عامين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:22 PM

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

تؤدي اليمين في نفس اليوم في حال حصولها على الموافقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست سيُجري الأحد المقبل، تصويتاً على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول زعماء "إسرائيل" بقاء في سدة الحكم.

وستؤدي الحكومة الائتلافية، التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزاباً عربية، اليمين في اليوم نفسه، إذا حصلت على موافقة البرلمان؛ لتنتهي بذلك فترة حكم "نتنياهو" الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاماً متصلة، ليحل محله القومي نفتالي بينيت، ووفقاً لـ"رويترز".

وأعلن يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الأربعاء الماضي، أنه و"بينيت"، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكّلا ائتلافاً حاكماً ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس، التي لم تأتِ بنتائج حاسمة، وكانت رابع انتخابات عامة تجريها "إسرائيل" في عامين.

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