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"تعارفوا" يطلق باقة لقياس مدى التوافق النفسي والاجتماعي والأسري لطلبة المدارس

لمساعدة الوالدين في متابعة أبنائهم واكتشاف مواطن الضعف والقوة

أطلق مركز تعارفوا للإرشاد الأسري باقة علمية مقننة لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتهدف إلى قياس مدى قدرة الطالب إلى الشعور بالأمن الشخصي والإحساس بالرضا والقدرة على حل مشكلاته بنفسه ومدى تمتعه بالاستقرار الانفعالي.

كما تسهم الباقة في مساعدة الوالدين في متابعة أبنائهم واكتشاف مواطن الضعف والعمل على تقويتها وتعزيز مواطن القوة.

وأوضحت الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية نوف أبو شارب بمركز تعارفوا للإرشاد الأسرى أن الباقة التي أطلقها المركز للطلبة بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة، تشمل أربعين بندًا، مقسمة على أربعة أبعاد البعد الشخصي، البعد الانفعالي، البعد الأسري، والبعد الاجتماعي وهو مقياس مقنن مقتبس من دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية.

وأضافت أبو شارب أن من الخدمات التي تقدمها هذه الباقة عقد جلسة مجانية للوالدين لتحديد جوانب القوة والضعف لدى الطالب ووضع خطة إرشادية علاجية، تسهم بشكل فعال، في تحقيق العودة الآمنة لمقاعد الدراسة وزيادة التحصيل الدراسي.

ودعت الأخصائية نوف أبو شارب الأسر، للمبادرة في الاستفادة من هذه الباقة، واستثمار عوائدها النفسية والعلمية، متمنية للأسر والبيئة التعليمية، كل التوفيق والتميز.

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"تعارفوا" يطلق باقة لقياس مدى التوافق النفسي والاجتماعي والأسري لطلبة المدارس
سبق

أطلق مركز تعارفوا للإرشاد الأسري باقة علمية مقننة لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتهدف إلى قياس مدى قدرة الطالب إلى الشعور بالأمن الشخصي والإحساس بالرضا والقدرة على حل مشكلاته بنفسه ومدى تمتعه بالاستقرار الانفعالي.

كما تسهم الباقة في مساعدة الوالدين في متابعة أبنائهم واكتشاف مواطن الضعف والعمل على تقويتها وتعزيز مواطن القوة.

وأوضحت الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية نوف أبو شارب بمركز تعارفوا للإرشاد الأسرى أن الباقة التي أطلقها المركز للطلبة بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة، تشمل أربعين بندًا، مقسمة على أربعة أبعاد البعد الشخصي، البعد الانفعالي، البعد الأسري، والبعد الاجتماعي وهو مقياس مقنن مقتبس من دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية.

وأضافت أبو شارب أن من الخدمات التي تقدمها هذه الباقة عقد جلسة مجانية للوالدين لتحديد جوانب القوة والضعف لدى الطالب ووضع خطة إرشادية علاجية، تسهم بشكل فعال، في تحقيق العودة الآمنة لمقاعد الدراسة وزيادة التحصيل الدراسي.

ودعت الأخصائية نوف أبو شارب الأسر، للمبادرة في الاستفادة من هذه الباقة، واستثمار عوائدها النفسية والعلمية، متمنية للأسر والبيئة التعليمية، كل التوفيق والتميز.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:21 PM

"تعارفوا" يطلق باقة لقياس مدى التوافق النفسي والاجتماعي والأسري لطلبة المدارس

لمساعدة الوالدين في متابعة أبنائهم واكتشاف مواطن الضعف والقوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مركز تعارفوا للإرشاد الأسري باقة علمية مقننة لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتهدف إلى قياس مدى قدرة الطالب إلى الشعور بالأمن الشخصي والإحساس بالرضا والقدرة على حل مشكلاته بنفسه ومدى تمتعه بالاستقرار الانفعالي.

كما تسهم الباقة في مساعدة الوالدين في متابعة أبنائهم واكتشاف مواطن الضعف والعمل على تقويتها وتعزيز مواطن القوة.

وأوضحت الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية نوف أبو شارب بمركز تعارفوا للإرشاد الأسرى أن الباقة التي أطلقها المركز للطلبة بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة، تشمل أربعين بندًا، مقسمة على أربعة أبعاد البعد الشخصي، البعد الانفعالي، البعد الأسري، والبعد الاجتماعي وهو مقياس مقنن مقتبس من دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية.

وأضافت أبو شارب أن من الخدمات التي تقدمها هذه الباقة عقد جلسة مجانية للوالدين لتحديد جوانب القوة والضعف لدى الطالب ووضع خطة إرشادية علاجية، تسهم بشكل فعال، في تحقيق العودة الآمنة لمقاعد الدراسة وزيادة التحصيل الدراسي.

ودعت الأخصائية نوف أبو شارب الأسر، للمبادرة في الاستفادة من هذه الباقة، واستثمار عوائدها النفسية والعلمية، متمنية للأسر والبيئة التعليمية، كل التوفيق والتميز.

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