النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أكدت دعمها لإجراءات المملكة في الحفاظ على أمنها

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية، أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ودليلاً على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وجدّدت الدول الثلاث في البيان، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها
سبق

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية، أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ودليلاً على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وجدّدت الدول الثلاث في البيان، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
06:16 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
07:12 PM

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أكدت دعمها لإجراءات المملكة في الحفاظ على أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,329

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية، أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ودليلاً على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وجدّدت الدول الثلاث في البيان، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,474
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,435

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة