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"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

إشكالية ونصيحة.. هل "أوميكرون" أشد فتكاً من "كورونا"؟ "الشهري" يوضح

قال: الخوف يتركز في سرعة الانتشار.. ٥٠ حالة سُجلت بمكان واحد في أسبوعين

أوضح المختص في الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري؛ تعليقاً على تفشي فيروس "أوميكرون" الذي بات يقلق العالم، أنه هو فيروس كوفيد نفسه، مشيراً إلى أن "الإشكالية أنه قد حدثت طفرات متعددة في نفس (الشوكة) التي تقع في جدار الفيروس؛ لأن معظم اللقاحات تستهدف هذه المنطقة؛ ما أدّى إلى أكثر من ٣٠ طفرة معتبرة والطفرات بشكل عام فوق ٥٠".

وقال لـ"سبق": "هي أعلى من طفرات دلتا، لكن كيف تؤثر في الفيروس؟ هذا ما تبحثه منظمة الصحة العالمية والخبراء، فالخوف يتركز حول انتشار هذه الطفرات أكثر من متحور دلتا وهذا ممكن، لأن انتشاره سريع، فخلال أسبوعين سُجل نحو ٥٠ حالة في مكان واحد".

وأضاف: "وكذلك الباحثون يبحثون هل سيكون أشد ضراوة، وهذا تحت الدراسة؟ وهل سيكون مقاوماً للقاحات؟ وهذا ما يقلق الدول حالياً، فهناك حالتان سُجلتا وقد أخذتا الجرعتين، وهل كانت الحالتان بسيطتين بحكم أنهما ملقحتان؟ هذا تحت الدراسة".

واختتم: "أول ما ظهر في بوتسوانا، وقد يكون موجوداً مسبقاً، وانتشر في عدة دول، والخوف الآن هو انتقاله عن طريق السفر، وأتمنى أن يحد البعض من سفره حتى يتبيّن للخبراء طبيعة هذه الفيروس، فهو وصل إلى دول مثل بريطانيا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إشكالية ونصيحة.. هل "أوميكرون" أشد فتكاً من "كورونا"؟ "الشهري" يوضح
سبق

أوضح المختص في الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري؛ تعليقاً على تفشي فيروس "أوميكرون" الذي بات يقلق العالم، أنه هو فيروس كوفيد نفسه، مشيراً إلى أن "الإشكالية أنه قد حدثت طفرات متعددة في نفس (الشوكة) التي تقع في جدار الفيروس؛ لأن معظم اللقاحات تستهدف هذه المنطقة؛ ما أدّى إلى أكثر من ٣٠ طفرة معتبرة والطفرات بشكل عام فوق ٥٠".

وقال لـ"سبق": "هي أعلى من طفرات دلتا، لكن كيف تؤثر في الفيروس؟ هذا ما تبحثه منظمة الصحة العالمية والخبراء، فالخوف يتركز حول انتشار هذه الطفرات أكثر من متحور دلتا وهذا ممكن، لأن انتشاره سريع، فخلال أسبوعين سُجل نحو ٥٠ حالة في مكان واحد".

وأضاف: "وكذلك الباحثون يبحثون هل سيكون أشد ضراوة، وهذا تحت الدراسة؟ وهل سيكون مقاوماً للقاحات؟ وهذا ما يقلق الدول حالياً، فهناك حالتان سُجلتا وقد أخذتا الجرعتين، وهل كانت الحالتان بسيطتين بحكم أنهما ملقحتان؟ هذا تحت الدراسة".

واختتم: "أول ما ظهر في بوتسوانا، وقد يكون موجوداً مسبقاً، وانتشر في عدة دول، والخوف الآن هو انتقاله عن طريق السفر، وأتمنى أن يحد البعض من سفره حتى يتبيّن للخبراء طبيعة هذه الفيروس، فهو وصل إلى دول مثل بريطانيا".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
10:52 AM

إشكالية ونصيحة.. هل "أوميكرون" أشد فتكاً من "كورونا"؟ "الشهري" يوضح

قال: الخوف يتركز في سرعة الانتشار.. ٥٠ حالة سُجلت بمكان واحد في أسبوعين

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بدر العتيبي - الرياض
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7,583

أوضح المختص في الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري؛ تعليقاً على تفشي فيروس "أوميكرون" الذي بات يقلق العالم، أنه هو فيروس كوفيد نفسه، مشيراً إلى أن "الإشكالية أنه قد حدثت طفرات متعددة في نفس (الشوكة) التي تقع في جدار الفيروس؛ لأن معظم اللقاحات تستهدف هذه المنطقة؛ ما أدّى إلى أكثر من ٣٠ طفرة معتبرة والطفرات بشكل عام فوق ٥٠".

وقال لـ"سبق": "هي أعلى من طفرات دلتا، لكن كيف تؤثر في الفيروس؟ هذا ما تبحثه منظمة الصحة العالمية والخبراء، فالخوف يتركز حول انتشار هذه الطفرات أكثر من متحور دلتا وهذا ممكن، لأن انتشاره سريع، فخلال أسبوعين سُجل نحو ٥٠ حالة في مكان واحد".

وأضاف: "وكذلك الباحثون يبحثون هل سيكون أشد ضراوة، وهذا تحت الدراسة؟ وهل سيكون مقاوماً للقاحات؟ وهذا ما يقلق الدول حالياً، فهناك حالتان سُجلتا وقد أخذتا الجرعتين، وهل كانت الحالتان بسيطتين بحكم أنهما ملقحتان؟ هذا تحت الدراسة".

واختتم: "أول ما ظهر في بوتسوانا، وقد يكون موجوداً مسبقاً، وانتشر في عدة دول، والخوف الآن هو انتقاله عن طريق السفر، وأتمنى أن يحد البعض من سفره حتى يتبيّن للخبراء طبيعة هذه الفيروس، فهو وصل إلى دول مثل بريطانيا".

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