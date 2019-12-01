النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 أسلحة جديدة تقدمها "واتساب" لمستخدميها

ميزات عدة في تحديث "أندرويد" و"آي أو إس"

قدّمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتساب" طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتَي "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

- انتظار المكالمات:

طرحت "واتساب" التحديث الجديد بصورة حصرية حالياً عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، على أن يُطرح في نظام "أندرويد" في وقتٍ لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتساب" وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميضٌ خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالاً آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

- التدمير الذاتي:

تحديث "واتساب" الجديد بات متاحاً عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائياً، بعد فترة زمنية محدّدة، كما يحدّدها المستخدم.

كما يمنح "واتساب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

- دعم الأجهزة المتعدّدة:

طرحت "واتساب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.

واتساب أندرويد آي أو إس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
3 أسلحة جديدة تقدمها "واتساب" لمستخدميها
سبق

قدّمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتساب" طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتَي "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

- انتظار المكالمات:

طرحت "واتساب" التحديث الجديد بصورة حصرية حالياً عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، على أن يُطرح في نظام "أندرويد" في وقتٍ لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتساب" وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميضٌ خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالاً آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

- التدمير الذاتي:

تحديث "واتساب" الجديد بات متاحاً عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائياً، بعد فترة زمنية محدّدة، كما يحدّدها المستخدم.

كما يمنح "واتساب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

- دعم الأجهزة المتعدّدة:

طرحت "واتساب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:00 AM

3 أسلحة جديدة تقدمها "واتساب" لمستخدميها

ميزات عدة في تحديث "أندرويد" و"آي أو إس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
3,618

قدّمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتساب" طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتَي "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

- انتظار المكالمات:

طرحت "واتساب" التحديث الجديد بصورة حصرية حالياً عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، على أن يُطرح في نظام "أندرويد" في وقتٍ لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتساب" وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميضٌ خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالاً آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

- التدمير الذاتي:

تحديث "واتساب" الجديد بات متاحاً عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائياً، بعد فترة زمنية محدّدة، كما يحدّدها المستخدم.

كما يمنح "واتساب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

- دعم الأجهزة المتعدّدة:

طرحت "واتساب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,145
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,487

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة