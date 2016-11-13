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بالفيديو.. "الحقيل" لـ"سبق": جازان بيئة متنوعة وسنشرك الباحثين للاستفادة في مشاريع الإسكان

أكد استمرار الجهود التي تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن بيئة منطقة جازان مختلفة عن باقي المملكة؛ حيث إن لكل منطقة بيئتها الخاصة، وتوقيعنا اليوم مع جامعة جازان سيساعدنا في استقطاب الباحثين المتميزين والاستفادة من أبحاثهم في كافة مشاريع وزارة الإسكان.

وعن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، أكد لـ"سبق" استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان"، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي؛ انطلاقًا مما نصت عليه رؤية 2030.

جاء ذلك على هامش اجتماعه مع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والذي استعرض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وكذلك مستفيدو "الإسكان التنموي" في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان.

واطلع أمير جازان على ما تم توفيره من برنامج "سكني" لمنطقة جازان منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري، من خيارات سكنية وتمويلية، وأراضٍ مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار، تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

وناقش الأمير محمد بن ناصر، مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدًا حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

وزير الإسكان جازان جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الحقيل" لـ"سبق": جازان بيئة متنوعة وسنشرك الباحثين للاستفادة في مشاريع الإسكان
سبق

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن بيئة منطقة جازان مختلفة عن باقي المملكة؛ حيث إن لكل منطقة بيئتها الخاصة، وتوقيعنا اليوم مع جامعة جازان سيساعدنا في استقطاب الباحثين المتميزين والاستفادة من أبحاثهم في كافة مشاريع وزارة الإسكان.

وعن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، أكد لـ"سبق" استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان"، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي؛ انطلاقًا مما نصت عليه رؤية 2030.

جاء ذلك على هامش اجتماعه مع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والذي استعرض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وكذلك مستفيدو "الإسكان التنموي" في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان.

واطلع أمير جازان على ما تم توفيره من برنامج "سكني" لمنطقة جازان منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري، من خيارات سكنية وتمويلية، وأراضٍ مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار، تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

وناقش الأمير محمد بن ناصر، مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدًا حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:33 PM

بالفيديو.. "الحقيل" لـ"سبق": جازان بيئة متنوعة وسنشرك الباحثين للاستفادة في مشاريع الإسكان

أكد استمرار الجهود التي تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم

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فهد كاملي - الرياض
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1,852

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن بيئة منطقة جازان مختلفة عن باقي المملكة؛ حيث إن لكل منطقة بيئتها الخاصة، وتوقيعنا اليوم مع جامعة جازان سيساعدنا في استقطاب الباحثين المتميزين والاستفادة من أبحاثهم في كافة مشاريع وزارة الإسكان.

وعن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، أكد لـ"سبق" استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان"، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي؛ انطلاقًا مما نصت عليه رؤية 2030.

جاء ذلك على هامش اجتماعه مع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والذي استعرض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وكذلك مستفيدو "الإسكان التنموي" في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان.

واطلع أمير جازان على ما تم توفيره من برنامج "سكني" لمنطقة جازان منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري، من خيارات سكنية وتمويلية، وأراضٍ مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار، تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

وناقش الأمير محمد بن ناصر، مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدًا حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

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