"الخمشي" مديرًا لإعلام جامعة حائل

صدر قرار رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، بتكليف الدكتور عائض العوني غصاب الخمشي مديرًا لإدارة الإعلام الجامعي.

و"الخمشي" حاصل على درجة الدكتوراه في التعليم الإلكتروني، من جامعة برونيل لندن عام 2015، ويُعد إعلاميًا متميزًا في عددٍ من الصحف السعودية.

وعمل أخيرًا مشرفًا عامًا في وزارة التعليم ومتخصصًا في التعليم الإلكتروني.