وكان الرئيس الأمريكي المنتهية غادر البيت الأبيض دون حضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال "ترامب" في كلمته إن "غيابه لن يكون طويلاً"، وأكد "سأعود لرئاسة أمريكا بطريقة أو بأخرى".

تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند بعد مغادرته البيت الأبيض، وتمنى "حظاً طيباً ونجاحاً باهراً" للإدارة الجديدة.

"ترامب" من قاعدة أندروز الجوية: سأعود لرئاسة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-20 تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند بعد مغادرته البيت الأبيض، وتمنى "حظاً طيباً ونجاحاً باهراً" للإدارة الجديدة. وقال "ترامب" في كلمته إن "غيابه لن يكون طويلاً"، وأكد "سأعود لرئاسة أمريكا بطريقة أو بأخرى". وكان الرئيس الأمريكي المنتهية غادر البيت الأبيض دون حضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 05:09 PM

"ترامب" من قاعدة أندروز الجوية: سأعود لرئاسة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى أكد في كلمته أن "غيابه لن يكون طويلاً"





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تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند بعد مغادرته البيت الأبيض، وتمنى "حظاً طيباً ونجاحاً باهراً" للإدارة الجديدة.

وقال "ترامب" في كلمته إن "غيابه لن يكون طويلاً"، وأكد "سأعود لرئاسة أمريكا بطريقة أو بأخرى".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية غادر البيت الأبيض دون حضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.