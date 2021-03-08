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عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي

‏أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي
سبق

‏أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:49 PM

عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,501

‏أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar

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