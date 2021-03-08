عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.
وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar
عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي
منصور الشلاقي
سبق
2021-03-08
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.
وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:49 PM
عبر "أبشر".. إعلان نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.
وقالت الوكالة: "لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط": https://bit.ly/3rwM2ar