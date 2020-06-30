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السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر

في ختام ربع النهائي لبطولة كأس العرب

تنطلق غداً الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره السعودي، في الخامسة مساء، بينما تجمع المباراة الثانية بين منتخبي تونس وجزر القمر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.
منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، تأهل إلى دور الثمانية متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين أمام منتخبي لبنان 5-1 وجزر القمر 5-1، وتعادل مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأخيرة.
في المقابل حل منتخب السعودية ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين أمام منتخبي أوزبكستان 2-0 واليمن 2-1، وخسارة أمام منتخب تونس 1-2 في الجولة الختامية، ليواجه نظيره السنغالي في ربع النهائي.
في المقابل، اعتلى المنتخب التونسي صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0 وأوزبكستان 1-0 والسعودية 2-1, بينما تأهل منتخب جزر القمر إلى المرحلة المقبلة بعد أن حل وصيفاً بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1، وفوزين أمام منتخبي العراق 4-3 ولبنان 3-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر
سبق

تنطلق غداً الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره السعودي، في الخامسة مساء، بينما تجمع المباراة الثانية بين منتخبي تونس وجزر القمر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.
منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، تأهل إلى دور الثمانية متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين أمام منتخبي لبنان 5-1 وجزر القمر 5-1، وتعادل مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأخيرة.
في المقابل حل منتخب السعودية ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين أمام منتخبي أوزبكستان 2-0 واليمن 2-1، وخسارة أمام منتخب تونس 1-2 في الجولة الختامية، ليواجه نظيره السنغالي في ربع النهائي.
في المقابل، اعتلى المنتخب التونسي صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0 وأوزبكستان 1-0 والسعودية 2-1, بينما تأهل منتخب جزر القمر إلى المرحلة المقبلة بعد أن حل وصيفاً بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1، وفوزين أمام منتخبي العراق 4-3 ولبنان 3-1.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:44 PM

السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر

في ختام ربع النهائي لبطولة كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره السعودي، في الخامسة مساء، بينما تجمع المباراة الثانية بين منتخبي تونس وجزر القمر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.
منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، تأهل إلى دور الثمانية متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين أمام منتخبي لبنان 5-1 وجزر القمر 5-1، وتعادل مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأخيرة.
في المقابل حل منتخب السعودية ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين أمام منتخبي أوزبكستان 2-0 واليمن 2-1، وخسارة أمام منتخب تونس 1-2 في الجولة الختامية، ليواجه نظيره السنغالي في ربع النهائي.
في المقابل، اعتلى المنتخب التونسي صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0 وأوزبكستان 1-0 والسعودية 2-1, بينما تأهل منتخب جزر القمر إلى المرحلة المقبلة بعد أن حل وصيفاً بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1، وفوزين أمام منتخبي العراق 4-3 ولبنان 3-1.

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