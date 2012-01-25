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الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 24,876,261 والوفيات 416,010 شخص

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 171,844 إصابة مؤكدة و3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 171,844 إصابة مؤكدة و3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:10 AM

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 24,876,261 والوفيات 416,010 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 171,844 إصابة مؤكدة و3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.

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