"ألوية العمالقة" تسيطر على آخر مواقع الحوثيين الإستراتيجية بشبوة

بعد تمكنها من استعادة السيطرة على مديريتي عسيلان النفطية وبيحان

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، بأن "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية سيطرت الأحد على منطقتي الساق والمجبجب التابعتين لمديرية عين، آخر مواقع سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة شبوة .

وتفصيلاً، بدأت القوات الحكومية اليمنية والموالية لها اليوم الأحد هجوماً لاستعادة مديرية عين غربي محافظة شبوة النفطية شرقي اليمن من قبضة الحوثيين.

وقال وكيل محافظة شبوة عبد القوي لمروق إن القوات الحكومية اليمنية والموالية لها وصلت إلى منطقة نجد مرقد، التي تبعد نحو 20 كم عن مركز مديرية عين.

وأطلقت القوات الحكومية والموالية لها (ألوية العمالقة ومقاتلون قبليون) مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة في الجهة الغربية من محافظة شبوة.



وتمكنت هذه القوات في وقت سابق من استعادة السيطرة على مديريتي عسيلان النفطية وبيحان.