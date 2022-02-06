أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم وتعزيز العلاقات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-06 أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.



وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 05:47 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 09:28 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم وتعزيز العلاقات تطرق إلى تعزيز التنسيق الثنائي وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة





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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.



وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.