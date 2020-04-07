وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين.

أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا.

بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:00 PM

بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات إلى 5655





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أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين.