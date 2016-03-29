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أمانة مكة تسلّم أول رخصة بناء بمخطط ولي العهد "9- د "

في إطار حرصها على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية

سلَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين.

وسلم أمين العاصمة المقدسة رخصة البناء للمواطن رامي مؤمنة، والذي قام بتقديم أول طلب لاستخراج رخصة إنشاء بمخطط ولي العهد (9 - د) بمكة المكرمة.

وأكَّد "القويحص" تسهيل مهمة إصدار رخص البناء للمخططات المعتمدة مكتملة الخدمات، والعمل على إنهاء إجراءات إصدار رخص الدعم السكني لباقي مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد سلَّمت في وقتٍ سابق عدداً من قطع الأراضي لتخصيصها "للإسكان التنموي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. ويهدف "الإسكان التنموي" إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

أمين العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تسلّم أول رخصة بناء بمخطط ولي العهد "9- د "
سبق

سلَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين.

وسلم أمين العاصمة المقدسة رخصة البناء للمواطن رامي مؤمنة، والذي قام بتقديم أول طلب لاستخراج رخصة إنشاء بمخطط ولي العهد (9 - د) بمكة المكرمة.

وأكَّد "القويحص" تسهيل مهمة إصدار رخص البناء للمخططات المعتمدة مكتملة الخدمات، والعمل على إنهاء إجراءات إصدار رخص الدعم السكني لباقي مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد سلَّمت في وقتٍ سابق عدداً من قطع الأراضي لتخصيصها "للإسكان التنموي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. ويهدف "الإسكان التنموي" إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:51 PM

أمانة مكة تسلّم أول رخصة بناء بمخطط ولي العهد "9- د "

في إطار حرصها على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سلَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين.

وسلم أمين العاصمة المقدسة رخصة البناء للمواطن رامي مؤمنة، والذي قام بتقديم أول طلب لاستخراج رخصة إنشاء بمخطط ولي العهد (9 - د) بمكة المكرمة.

وأكَّد "القويحص" تسهيل مهمة إصدار رخص البناء للمخططات المعتمدة مكتملة الخدمات، والعمل على إنهاء إجراءات إصدار رخص الدعم السكني لباقي مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد سلَّمت في وقتٍ سابق عدداً من قطع الأراضي لتخصيصها "للإسكان التنموي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. ويهدف "الإسكان التنموي" إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

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