تكليف هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام
أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، قراراً بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً للوزارة.
يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً.
وزير الحج والعمرة
الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن
تكليف هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-14
أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، قراراً بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً للوزارة.
يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً.
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:01 PM
تكليف هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً لوزارة الحج والعمرة
في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام
أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم، قراراً بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثاً رسمياً للوزارة.
يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً.