احتفاءً بيوم المعلم.. "الكناني" يدشن سباق المشي بواجهة جدة البحرية

بمشاركة 300 معلم من مدارس المحافظة

دشّن مساعد مدير عام التعليم بجدة للشؤون المدرسية طواشي الكناني، مساء أمس، وبحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق؛ سباق المشي الذي نظمته إدارة تعليم جدة ممثّلةً في الشؤون المدرسية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون قلب التعليم النابض" الذي أقيم بممشى الواجهة البحرية بجدة بمشاركة ٣٠٠ معلم من مدارس جدة؛ حيث بلغت مسافة السباق ٤ كم، وذلك نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي.

وتم تكريم المعلمين الحاصلين على الثلاثة المراكز الأولى بكأس المعلم، وتكريم باقي العشرة الأوائل بالهدايا التذكارية، كما تم تكريم الجهات المشاركة.

وعلى صعيد متصل افتتح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية، مساء أمس، فعاليات المرسم الحرّ الذي أقامه مكتب التعليم بشرق جدة "بنات" ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم بساحة دوّار النورس بواجهة جدة البحرية، بحضور مديرة مكتب الشرق بنات فضة المتحمي.

وقام المساعد بجولة في أركان المرسم الذي اشتمل على الورش الفنية التفاعلية والجاليري المصغّر على مساحة ٢٤ مترًا، بمشاركة ٢٥ معلمة من مدارس جدة، واستهدف توظيف مواهب الطالبات الفنية بمختلف المراحل من خلال أعمال تُبرز دور المعلم والمعلمة وتحتفي بهم في مناسبة يومهم العالمي وعرضها للجمهور.

واشتمل المرسم الحر على عدد من الأركان تنوعت ما بين براعم الإبداع، تخيل أكثر، بصمة إبداع، أنامل مبدعة، أرسم معلمتي، نغم ألوان، فنون الترانسفير وغيرها.

يذكر أن سباق المشي والمرسم الحرّ من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وترسيخ جهود المعلمين والمعلمات ودورهم المحوري في بناء المجتمعات وتعزيز وترسيخ ذلك في نفوس أطياف المجتمع.