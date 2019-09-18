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المسابقات تؤجل ديربي الرياض بين الهلال والنصر لمدة يومين

نظرًا لتأهل الأزرق للمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا

بات مؤكدًا تأجيل ديربي العاصمة السعودية بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل الهلال إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ونظرًا لارتباط الهلال بمواجهة السد القطري في دور نصف النهائي لدوري الأبطال؛ فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من دوري المحترفين، يومًا واحدًا؛ لتقام في 5 أكتوبر بدلًا من 4 من نفس الشهر.. وأيضًا مباراة الهلال والنصر مدة يومين لتقام في 27 أكتوبر بدل 25 من ذات الشهر.
ووفقًا لبيان كانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 25 أغسطس الماضي قد أصدرته، قالت فيه: "في حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ سيتم تأخير مباراته مع الاتفاق في الجولة السادسة يومًا واحدًا؛ لتقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، ويتم تأخير مباراته مع النصر ليومين لتُلعب يوم الأحد 27 أكتوبر".
وفي حال تأهل الهلال إلى النهائي، ستتأجل مباراة الفريق أمام العدالة في الجولة العاشرة؛ لتُلعب يوم الثلاثاء في العاشر من ديسمبر المقبل، كما ستتأجل مباراة الفريق أمام الحزم يومًا واحدًا لتقام يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات تؤجل ديربي الرياض بين الهلال والنصر لمدة يومين
سبق

بات مؤكدًا تأجيل ديربي العاصمة السعودية بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل الهلال إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ونظرًا لارتباط الهلال بمواجهة السد القطري في دور نصف النهائي لدوري الأبطال؛ فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من دوري المحترفين، يومًا واحدًا؛ لتقام في 5 أكتوبر بدلًا من 4 من نفس الشهر.. وأيضًا مباراة الهلال والنصر مدة يومين لتقام في 27 أكتوبر بدل 25 من ذات الشهر.
ووفقًا لبيان كانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 25 أغسطس الماضي قد أصدرته، قالت فيه: "في حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ سيتم تأخير مباراته مع الاتفاق في الجولة السادسة يومًا واحدًا؛ لتقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، ويتم تأخير مباراته مع النصر ليومين لتُلعب يوم الأحد 27 أكتوبر".
وفي حال تأهل الهلال إلى النهائي، ستتأجل مباراة الفريق أمام العدالة في الجولة العاشرة؛ لتُلعب يوم الثلاثاء في العاشر من ديسمبر المقبل، كما ستتأجل مباراة الفريق أمام الحزم يومًا واحدًا لتقام يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:14 PM

المسابقات تؤجل ديربي الرياض بين الهلال والنصر لمدة يومين

نظرًا لتأهل الأزرق للمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات مؤكدًا تأجيل ديربي العاصمة السعودية بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل الهلال إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
ونظرًا لارتباط الهلال بمواجهة السد القطري في دور نصف النهائي لدوري الأبطال؛ فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من دوري المحترفين، يومًا واحدًا؛ لتقام في 5 أكتوبر بدلًا من 4 من نفس الشهر.. وأيضًا مباراة الهلال والنصر مدة يومين لتقام في 27 أكتوبر بدل 25 من ذات الشهر.
ووفقًا لبيان كانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 25 أغسطس الماضي قد أصدرته، قالت فيه: "في حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ سيتم تأخير مباراته مع الاتفاق في الجولة السادسة يومًا واحدًا؛ لتقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، ويتم تأخير مباراته مع النصر ليومين لتُلعب يوم الأحد 27 أكتوبر".
وفي حال تأهل الهلال إلى النهائي، ستتأجل مباراة الفريق أمام العدالة في الجولة العاشرة؛ لتُلعب يوم الثلاثاء في العاشر من ديسمبر المقبل، كما ستتأجل مباراة الفريق أمام الحزم يومًا واحدًا لتقام يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل.

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