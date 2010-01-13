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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 315.390 مليونًا

إجمالي الوفيات 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 315 مليونًا و390 ألفًا و402 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفًا و624 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفًا و507 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 484 ألفًا و655 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضًا من 221 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجّل حتى يوم أمس 104379 إصابة مؤكدة.

كما أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 4167 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6210.

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 315.390 مليونًا
سبق

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 315 مليونًا و390 ألفًا و402 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفًا و624 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفًا و507 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 484 ألفًا و655 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضًا من 221 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجّل حتى يوم أمس 104379 إصابة مؤكدة.

كما أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 4167 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6210.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:02 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 315.390 مليونًا

إجمالي الوفيات 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 315 مليونًا و390 ألفًا و402 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفًا و624 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفًا و507 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 484 ألفًا و655 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضًا من 221 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجّل حتى يوم أمس 104379 إصابة مؤكدة.

كما أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 4167 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6210.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

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