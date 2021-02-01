النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية" تذكّر بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالفة لـ"تدابير كورونا"

الإغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الأولى.. ولفترة 6 أشهر في المرة الثانية

جددت وزارة الداخلية، اليوم، التذكير بمخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات " الوقائية، (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو غطاء يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضافت: عند المخالفة للمرة الأولى تكون عقوبة المنشأة- المسؤول عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية عشرين ألف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.


وأردفت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكررت للمرة الثانية، يتم إغلاقها ستة أشهر.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على "911".

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تذكّر بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالفة لـ"تدابير كورونا"
سبق

جددت وزارة الداخلية، اليوم، التذكير بمخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات " الوقائية، (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو غطاء يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضافت: عند المخالفة للمرة الأولى تكون عقوبة المنشأة- المسؤول عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية عشرين ألف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.


وأردفت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكررت للمرة الثانية، يتم إغلاقها ستة أشهر.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على "911".

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:48 PM

"الداخلية" تذكّر بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالفة لـ"تدابير كورونا"

الإغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الأولى.. ولفترة 6 أشهر في المرة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,266

جددت وزارة الداخلية، اليوم، التذكير بمخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات " الوقائية، (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو غطاء يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضافت: عند المخالفة للمرة الأولى تكون عقوبة المنشأة- المسؤول عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية عشرين ألف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.


وأردفت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكررت للمرة الثانية، يتم إغلاقها ستة أشهر.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على "911".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة